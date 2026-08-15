Батагов досі не повернувся до тренувань після травми

Український захисник Арсеній Батагов досі не повернувся до тренувань у загальній групі Трабзонспора.

Про це повідомляє 61saat.

На початку травня Батагов переніс операцію на коліні. Очікувалося, що 24-річний український захисник зможе повернутися до тренувань із Трабзонспором одразу після завершення літніх тренувальних зборів, проте цього не відбулося.

Точні терміни повернення Батагова до тренувань досі не відомі. У клубі сподіваються, що ситуація проясниться найближчим часом.

Нагадаємо, 9 березня, у матчі проти Кайсеріспора Арсеній зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки.

У поточному сезоні в активі захисника 30 матчів у всіх турнірах. Він забив у них один гол і віддав три асисти.