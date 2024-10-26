Це не Роналду: названо найкращого гравця в історії Реала

Легендарного аргентинського форварда Альфредо Ді Стефано визнано найкращим гравцем в історії мадридського Реала. Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду посів у рейтингу друге місце.

Рейтинг склало видання FourFourTwo.

Топ-10 гравців в історії Реала:

1. Альфредо Ді Стефано

2. Кріштіану Роналду

3. Зінедін Зідан

4. Рауль

5. Ференц Пушкаш

6. Раймон Копа

7. Уго Санчес

8. Тоні Кроос

9. Піррі

10. Еміліо Бутрагеньо

FourFourTwo також склало рейтинг найкращих гравців у історії Барселони, перше місце віддали Ліонелю Мессі.

Ді Стефано виступав за Реал з 1953 по 1964 роки. З мадридським клубом п’ять разів вигравав Кубок європейських чемпіонів і вісім разів ставав чемпіоном Іспанії. Аргентинець помер у 2014 році у віці 88 років.

Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, Барселона у центральному матчі 11 туру іспанської Ла Ліги в Мадриді зіграє з Реалом. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.