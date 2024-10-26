Мессі очолив рейтинг найкращих гравців у історії Барселони
Ліонель Мессі
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37-річний форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем у історії Барселони. Його партнер по команді Серхіо Бускетс посів сьоме місце.
Відповідний рейтинг склало видання FourFourTwo.
Топ-10 гравців у історії Барселони:
1. Ліонель Мессі
2. Андрес Іньєста
3. Хаві
4. Йохан Кройфф
5. Роналдіньо
6. Дієго Марадона
7. Серхіо Бускетс
8. Роналдо
9. Карлес Пуйоль
10. Рональд Куман
Мессі є вихованцем Барселони, за першу команду виступав у 2004 – 2021 роках. Із 778 голами аргентинець є найкращим бомбардиром у історії каталонського клубу.
Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, Барселона у центральному матчі 11 туру іспанської Ла Ліги в Мадриді зіграє з Реалом. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.