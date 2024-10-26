Мессі очолив рейтинг найкращих гравців у історії Барселони

37-річний форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем у історії Барселони. Його партнер по команді Серхіо Бускетс посів сьоме місце.

Відповідний рейтинг склало видання FourFourTwo.

Топ-10 гравців у історії Барселони:

1. Ліонель Мессі

2. Андрес Іньєста

3. Хаві

4. Йохан Кройфф

5. Роналдіньо

6. Дієго Марадона

7. Серхіо Бускетс

8. Роналдо

9. Карлес Пуйоль

10. Рональд Куман

Мессі є вихованцем Барселони, за першу команду виступав у 2004 – 2021 роках. Із 778 голами аргентинець є найкращим бомбардиром у історії каталонського клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, Барселона у центральному матчі 11 туру іспанської Ла Ліги в Мадриді зіграє з Реалом. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.