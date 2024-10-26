Реал – Барселона: матч за лідерство та нове випробування для Луніна

Сьогодні, 26 жовтня, на арені "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді відбудеться іспанське "класико" – Реал прийме Барселону у матчі за лідерство у чемпіонаті Іспанії. Після 10 турів у турнірній таблиці Ла Ліги "синьо-гранатові" випереджають "вершкових" на 3 бали. Але вже сьогодні ввечері може з'явитися новий лідер.

Обидві команди підходять до цього матчу у чудовому настрої. Протягом тижня іспанські гранди розгромили німецьких у Лізі чемпіонів. Реал, пропустивши два голи від дортмундської Боруссії у першому таймі, у другому відповів п'ятьма (5:2), а Барселона впевнено обігравала Баварію ще у першій половині гри після чого оформила розгром суперника.

Тепер на головні команди Іспанії чекає очне протистояння в Мадриді. Матч, який і сам по собі є важливим для суперників, і ключовий з погляду на турнірні перспективи.

Реал знову продемонстрував магію в ЛЧ

Гра Реала та Боруссії стала другою подібною в історії Ліги чемпіонів, коли одна команда робить камбек із 0:2 на 5:2. При цьому обидва випадки сталися саме з "королівським клубом". Раніше це трапилося в 1/8 фіналу турніру сезону 2022/23, при цьому Реал грав на виїзді. Тоді на Енфілді, в Ліверпулі, гості вже на 14-й хвилині "горіли" "червоним" 0:2, але до 36-ї завдяки двом точним ударам Вінісіуса зрівняли рахунок. А у другому таймі просто знищили суперника. Едер Мілітао забив переможний гол, а Карім Бензема своїм дублем оформив розгром суперника.

Через півтора року ситуація, здавалося, була набагато складнішою для мадридців. Вони поступилися 0:2 вже за підсумками першої половини гри. Але... здалося. Знову своє слово, як і в першому випадку, сказав Вінісіус. При цьому цього разу воно виявилося чіткішим і гучнішим – хет-трик замість дубля. Гравець і зрівняв рахунок, і забив переможний третій гол, і довершив розгром Боруссії, увігнавши до сітки п'ятий м'яч. Героїчний камбек розпочав Антоніо Рюдігер, а четвертий гол забив Лукас Васкес.

Після гри Карло Анчелотті не шкодував слів похвали на адресу команди та Вінісіуса, зокрема:

"Це був найкращий другий тайм у сезоні. Ми зробили більше тиску на Дортмунд, ніж це робили раніше. Вінісіус Жуніор має незвичайний характер. Я думаю, що ми були дуже боязкі в першій половині, ми почали гру зі значно меншою інтенсивністю".

Барселона помстилася Баварії

Якщо Реал та Боруссія грали у вівторок, 22 жовтня, то в середу, 23-го, протистояння грандів двох країн продовжилося матчем Барселона – Баварія. І знову, не на користь представників Німеччини.

При цьому каталонці відкрили рахунок вже на 1-й хвилині після точного удару Рафіньї. І нехай Гаррі Кейн відновив паритет на 16-й хвилині, це тільки роздратувало господарів поля "Олімпійського стадіону" Барселони.

Ще до кінця першого тайму Роберт Левандовський вивів "блаугранас" уперед, а Рафінья оформив дубль. Вже в другому таймі бразилець зробив хет-трик, остаточно "добивши" мюнхенців. 4:1 – більш ніж переконливий виступ Барселони та помста за останні шість матчів проти Баварії, в яких німці шість разів перемагали із загальним рахунком 22:4.

І тепер обидві команди із 6 набраними очками в Лізі чемпіонів повертаються до внутрішнього чемпіонату. А точніше, до одного з головних матчів сезону, який цього року обіцяє бути особливо цікавим.

Четверте Ель Класіко Луніна

Основною інтригою для українських уболівальників у цьому матчі стане, звісно, ступінь надійності голкіпера "вершкових" Андрія Луніна. Бельгієць Тібо Куртуа вкотре травмувався і Анчелотті вже оголосив, що голкіпером мадридців в Ель Класіко буде Лунін.

25-річний українець проведе третій матч за Реал цього сезону. На початку жовтня Лунін захищав ворота "вершкових" проти французького Лілля та пропустив єдиний гол із пенальті (0:1), а після цього допоміг мадридцям обіграти Вільярреал (2-0). Що стосується Куртуа, то він провів 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 10 голів та у чотирьох іграх відстояв на нуль.

Для Луніна це четверте класико в кар'єрі. 16 жовтня 2022 року він став першим українцем, котрий зіграв у головному протистоянні Іспанії. Тоді Реал переміг 3:1, а 14 січня 2024 року Реал завоював Суперкубок Іспанії, перегравши Барселону з рахунком 4:1. Третя гра проти каталонців у Луніна відбулася 21 квітня 2024 року і знову перемога "королівського клубу" (3:2). Як бачимо, Лунін виграв усі Ель Класіко у своїй кар'єрі, але й регулярно пропускав від гравців Барселони. Хто знає, може саме у суботу, 26 жовтня, йому вдасться відстояти на нуль.

Успіхи команд у чемпіонаті

За підсумками десяти турів іспанської Ла Ліги каталонці здобули дев'ять перемог. Єдиної поразки команда зазнала від Осасуни наприкінці вересня (2:4). Своєю чергою Реал досі залишається непереможним, проте на тлі семи перемог, тричі зіграв унічию. Мадридці втратили очки у матчах з Мальоркою, Лас-Пальмасом та у дербі з Атлетико. Причому всі ігри закінчувалися з рахунком 1:1.

Щодо Ліги чемпіонів, то тут іспанські гранди здобули по дві перемоги і зазнали однієї поразки. Причому обидві команди програли суперникам із Франції. Якщо Реал поступився Ліллю (0:1), то Барса програла Монако (1:2). Це було на виїзді, тоді як у рідних стінах і Реал, і Барса виступають бездоганно.

Ламін Ямал Пресслужба Барселоні

У Анчелотті "все за планом"

Цьогорічне "класико" буде першим у сезоні-2024/25, якщо не брати до уваги товариський матч, який відбувся 4 серпня в США. Щоправда, у цій грі не брали участь найкращі виконавці команд, які відпочивали після Євро та Копа Америка. У поєдинку американського турне Барселона перемогла з рахунком 2:1.

Реал, який виграв минулого сезону чемпіонат країни, Суперкубок Іспанії та Лігу чемпіонів, розпочав сезон не надто вдало, але, як показує практика, "королівському клубу" це й не треба. Для Анчелотті та його команди восени головне потихеньку набирати форму і не відстати від Барселони у турнірній таблиці. Вже навесні вершкові виходять на пік форми. І, можна сказати, у них все гаразд, звична ситуація для команди.

Дон-Карло знає, що робить, і преса, як завжди, нагнітає. Крім того, що Реал не показує належного рівня гри, іспанські ЗМІ звертають увагу на загальну атмосферу в команді. Мовляв, боси мадридського незадоволені поточним рівнем гри Кіліана Мбаппе, який не відповідає очікуванням. Також 25-річний гравець має проблеми в роздягальні.

Налаштування Мбаппе

Можливо, Мбаппе поки що і не став своїм, а саме Кіліан має стати головною примою у команді. Плюс, на емоційний стан гравця накладає відбиток неприємна історія з нібито зґвалтуванням дівчини у Стокгольмі, в якому брав участь футболіст. Але... Матч із Боруссією повністю спростовує всі чутки про стан француза та команди загалом. Варто зазначити, що мадридці перевернули гру ще за стартового складу, не зробивши жодної заміни до 70-ї хвилини. А особисто Мбаппе хай і не забивав, але в кожній атаці робив багато корисних дій і, зрештою, просто відвертав увагу суперників, відтягуючи на себе двох-трьох захисників.

Анчелотті якось заявив, що хоче від Кілліана такого ж футболу, як від Бензема. Мовляв, йому не треба бачити у Мбаппе універсала, щоб він відбирав м'яч чи пресингував. Він має бути у тих зонах, з яких він може забити гол.

Нарешті, Реалу та Мбаппе потрібно один до одного "звикнути". І тоді у команди з'явиться яскраво виражений форвард, якого не було минулого сезону. В іншому ж, повторимося, Реал набирає форму, щоб вийти на пік навесні.

Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе Getty Images

Щодо кадрових втрат, то варто зазначити, що відновлення від травми Давіда Алаби затягується. Гравець не повернувся восени, і тепер ходять чутки, що вийде на поле не раніше січня. Головною втратою цієї осені став Дані Карвахаль, замість якого на правому фланзі захисту грає Лукас Васкес. До того ж завершив кар'єру Тоні Кроос, якого повноцінно замінити Анчелотті не вдалося.

Флік та його яскрава молодь

У Барселоні "з місця в кар'єр" і дуже яскраво почав Ганс-Дітер Флік. Він змінив Хаві, який перед своєю відставкою встиг образити президента каталонського клубу Жоана Лапорту. Хаві у статусі головного тренера публічно заявив про нездатність каталонців у нинішньому стані боротися на рівних із Реалом та іншими топклубами. Зрозуміло, у керівництві клубу йому цього не пробачили і влітку пішли на зміну наставника.

Зробив своє ім'я Флік у Баварії. У 2020 році команда з Мюнхена виграла Лігу чемпіонів, Бундеслігу та Кубок Німеччини, оформивши "требл". А 2021-го знову виграла Бундеслігу, але тоді перед Фліком уже маячила перспектива відходу до збірної Німеччини. Останнім турніром німця до "блаугранас" став чемпіонат світу-2022 у Катарі, де очолюваний ним "бундестім" не вийшов з групи.

У Барселоні, повторимося, у Фліка поки що все дуже добре – 9 перемог з 10 у чемпіонаті, а головне, команда забила на 12 голів більше ніж Реал – 33 проти 21. Команда багато матчів завершує розгромом суперника, грає яскраво, красиво, не зупиняється при рахунку 2:0. Крім того, Фліка характеризує така особливість, як довіра до молодих виконавців. Окрім 17-річного Ламіна Ямаля в основному складі команди також регулярно виступають одноліток Ямаля Пау Кубарсі та 21-річний Марк Касадо. Вони зараз складають основу команди, а не найдосвідченіший 34-річний Ілкай Гюндоган, який влітку пішов у Манчестер Сіті.

Стиль, який будує Флік у Барселоні, дуже сучасний – володіння м'ячем, гра від себе… Даремно, що Ганс-Дітер німець, у нього, у футбольному плані, каталонські "мізки", він дуже цінує тренерську філософію та принципи Жузепа Гвардіоли.

Ганс-Діттер Флік Getty Images

Загалом поки що у Барселони з Фліком триває "медовий місяць". А ось наскільки він затягнеться – незрозуміло. Команда може продовжувати забивати голи і набирати очки в тому ж ритмі, а може оступитися і забуксувати. Навіть після найважливішої гри з Реалом, теоретична поразка в якій може вибити колектив із колії. Аж надто принципове протистояння у цих команд.

Глибина складу

Що стосується кадрових проблем, то у Барси, на відміну від Реала, практично всі лідери повертаються з лазарету. Проти Баварії, Де Йонг, Гаві, Фаті вийшли на заміну, а Педрі вже, і зовсім, грає в стартовому складі, Це говорить про те, що у Фліка з'являється глибина складу, вибір є практично на будь-якій позиції.

Єдиним винятком є травмований Тер Стеген, який нещодавно отримав серйозне пошкодження. Сезон для німецького голкіпера вже закінчено. У цьому каталонці схожі на Реал, але є й різниця. Куртуа має травму лише на 2-3 тижні, до того ж у мадридців є досвідчений Лунін, який уже пограв на високому рівні.

А ось у змінника Тер Штегена Іньякі такого досвіду немає, і Барсі довелося пошукати воротаря. Знайшовся Войцех Щенсний, який минулого літа вже встиг оголосити про завершення кар'єри після відходу з Ювентуса. І є відчуття, що як тільки Іньякі зіграє невдало, Войцех одразу отримає свій шанс. Барселона доволі амбіційна цього сезону і досвідчений воротар, звичайно, команді стане в нагоді.

Букмекери ставлять на Реал

Аналітики букмекерських контор вважають, що у майбутньому матчі перевагу матиме Реал. Але, коефіцієнти, дуже близькі. Українські експерти пропонують поставити на перемогу мадридців із розрахунку 2,07 до 1, тоді як перемога Барселони оцінюється у 3,30 до 1, а нічия – у 3,95 до 1.

Провідні світові букмекерські контори, в середньому, оцінюють перемогу Реала у 2.01 до 1, тоді як перемогу Барселони о 3.25 до 1, а нічию – о 4.04.

Де дивитись?

Чемпіонат Іспанії на території України транслює медіасервіс MEGOGO. Пряма трансляція матчу буде доступна за підписками "Максимальна" та "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол 1".

Гра в Мадриді стартує о 22:00 за київським часом.