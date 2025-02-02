Асист Русина в дебютній грі не врятував Хайдук від поразки в чемпіонаті Хорватії

У неділю, 2 лютого, відбувся дебют Назарія Русина за Хайдук у матчі чемпіонату Хорватії.

У 20 турі вищого хорватського дивізіону команда зі Спліта їздила в гості до загребського Локомотива.

Цей поєдинок 26-річний українець розпочав на лаві запасних. Форвард вийшов на поле після перерви за рахунку 2:1 на користь господарів поля.

Назарію вистачило всього 7 хвилин, щоб відзначитися першою результативною дією в новій команді. На 53-й хвилині Русин виконав навіс з флангу, який ударом головою замкнув Марко Лівая, відновивши паритет.

MARKO LIVAJA TIES IT UP WITH A GREAT HEADER!



Nazariy Rusyn with the assist on his debut!#HNL #LOKHAJpic.twitter.com/bJH0Tm50vy — Croatian Football (@CroatiaFooty) February 2, 2025

Проте підопічні Дженнаро Гаттузо все одно програли цей матч, пропустивши втретє на 72-й хвилині.

Чемпіонат Хорватії з футболу-2024/25

20 тур, 2 лютого

Локомотив – Хайдук 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 14 Діалло, 1:1 – 24 Мудражія, 2:1 – 25 Вукович, 2:2 – 53 Лівая, 3:2 – 72 Мудражія.

Після цієї поразки Хайдук залишився другим в таблиці чемпіонату Хорватії. Команда Русина відстає на два очки від лідера в особі Рієки, яка вчора також зазнала поразки.

Нагадаємо, що наприкінці січня Назарій Русин приєднався до Хайдука на правах оренди з англійського Сандерленда.