Асист Русина в дебютній грі не врятував Хайдук від поразки в чемпіонаті Хорватії
У неділю, 2 лютого, відбувся дебют Назарія Русина за Хайдук у матчі чемпіонату Хорватії.
У 20 турі вищого хорватського дивізіону команда зі Спліта їздила в гості до загребського Локомотива.
Цей поєдинок 26-річний українець розпочав на лаві запасних. Форвард вийшов на поле після перерви за рахунку 2:1 на користь господарів поля.
Назарію вистачило всього 7 хвилин, щоб відзначитися першою результативною дією в новій команді. На 53-й хвилині Русин виконав навіс з флангу, який ударом головою замкнув Марко Лівая, відновивши паритет.
Проте підопічні Дженнаро Гаттузо все одно програли цей матч, пропустивши втретє на 72-й хвилині.
Чемпіонат Хорватії з футболу-2024/25
20 тур, 2 лютого
Локомотив – Хайдук 3:2 (2:1)
Голи: 0:1 – 14 Діалло, 1:1 – 24 Мудражія, 2:1 – 25 Вукович, 2:2 – 53 Лівая, 3:2 – 72 Мудражія.
Після цієї поразки Хайдук залишився другим в таблиці чемпіонату Хорватії. Команда Русина відстає на два очки від лідера в особі Рієки, яка вчора також зазнала поразки.
Нагадаємо, що наприкінці січня Назарій Русин приєднався до Хайдука на правах оренди з англійського Сандерленда.