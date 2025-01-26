Не можу дочекатися, щоб допомогти команді: Русин – про свій трансфер до Хайдука
Український форвард Назарій Русин прокоментував свій перехід в Хайдук, наголосивши, що для нього велика честь бути частиною такого великого клубу.
Слова нападника наводить пресслужба хорватської команди.
"Для кожного футболіста велика честь бути частиною такого великого клубу, як Хайдук. Я хотів би подякувати керівництву Сандерленда та Хайдука за професіоналізм, проявлений під час цього трансферу, і за те, що вони пішли мені назустріч.
Я не можу дочекатися, щоб зіграти перед легендарними вболівальниками Хайдука і допомогти команді досягти поставлених цілей на цей сезон", – сказав Русин.
У поточному сезоні Русин зіграв за клуб з Чемпіоншипу 11 матчів та відзначився одним результативним ударом.
Хайдук 9 разів ставав чемпіоном Хорватії, а також виграв 8 Кубків та 5 Суперкубків Хорватії.
Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Русин має варіанти продовження кар'єри в ЛНЗ або Металісті 1925, однак сам гравець спростував ці чутки.