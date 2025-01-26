Не можу дочекатися, щоб допомогти команді: Русин – про свій трансфер до Хайдука

Український форвард Назарій Русин прокоментував свій перехід в Хайдук, наголосивши, що для нього велика честь бути частиною такого великого клубу.

Слова нападника наводить пресслужба хорватської команди.

"Для кожного футболіста велика честь бути частиною такого великого клубу, як Хайдук. Я хотів би подякувати керівництву Сандерленда та Хайдука за професіоналізм, проявлений під час цього трансферу, і за те, що вони пішли мені назустріч.



Я не можу дочекатися, щоб зіграти перед легендарними вболівальниками Хайдука і допомогти команді досягти поставлених цілей на цей сезон", – сказав Русин.