Український нападник не збирається змінювати Сандерленд на ЛНЗ або Металіст 1925

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що український нападник Сандерленда Назарій Русин має варіанти продовження кар'єри в ЛНЗ або Металісті 1925, однак сам гравець спростував ці чутки.

Про це повідомила Динамоманія.

У коментарі 26-річний футболіст заявив, що поки далекий від повернення в український футбол, і наразі залишається у своєму нинішньому клубі.

Контракт Русина з командою із Чемпіоншипа чинний до 30 червня 2027 року. Втім. раніше повідомлялося, що в зимове трансферне вікно він все ж покине "чорних котів".

Востаннє Русин виходив на поле у складі Сандерленда ще 1 жовтня, коли зіграв 5 хвилин у матчі проти Дербі Каунті (2:0), після чого просидів на лаві запасних.

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу Transfermarkt сума трансферу склала 2,5 млн євро. У сезоні-2023/24 він відіграв 22 матчі за "чорних котів"у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав один асист.