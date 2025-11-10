Назарина – про матч з Францією: Будемо намагатися показати достойну гру

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина прокоментував майбутні матчі кваліфікації до чемпіонату світу.

Про це він сказав у інтервʼю ПРОФУТБОЛ Digital.

"Чим важливіші матчі, тим цікавіше. Тому будемо готуватися, будемо аналізувати, і будемо намагатися показати достойну гру і добитися для нас позитивного результату. Я думаю, будуть у нас варіанти, як зіграти зі збірною Франції. Але розуміємо, що це збірна Франції, але все в наших руках", – сказав футболіст.

Нагадаємо, матчі проти Франції та Ісландії відбудуться 13 та 16 листопада. Перший поєдинок стане для України виїзним, а другий – домашнім та відбудеться у Польщі.

Раніше Шахтар у 12 турі Української Премʼєр-ліги розгромив СК Полтаву.