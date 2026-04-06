Назарина: АЗ? Сподіваємося, матч із Лехом не повториться

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ Алкмаар (9 квітня, 22:00).

Слова українського хавбека наводить Профутбол Digital.

"Ми проаналізували гру з Лехом. Думаю, всі розуміють свої помилки і сподіваємося, що такого більше не повториться. Щодо АЗ — їхню гру ще не дивилися. З понеділка вже починаємо готуватися до АЗ і будемо аналізувати, дивитися як сильні, так і слабкі сторони суперника. Дуже важливий матч для нас.

Нідерландські команди люблять грати з м'ячем, в комбінаційний футбол і застосовують високий пресинг. Думаю, буде цікава гра", – заявив Назарина.