Назарина: Гравці Шахтаря перебувають в доброму фізичному стані попри велику кількість матчів

Хавбек донецького Шахтаря Єгор Назарина поділився враженнями від перемоги над Брейдабліком (2:0) у Лізі конференцій.

Слова 28-річного українця наводить сайт "гірників".

Вчора, 6 листопада, Шахтар обіграв Брейдаблік, що дозволило українському колективу піднятися до Топ-10 турнірної таблиці основного етапу. Незважаючи на щільний графік, донеччани готові до всіх випробовувань, що на них чекають.

"Маємо час для того, аби відпочити, і все необхідне для відновлення, тому не сказав би, що є фізична втома. Тренер надає ігрову практику всім футболістам: один склад грає, інший також, тому, вважаю, перебуваємо в доброму фізичному стані попри велику кількість матчів. Ми знали про це ще з літа, готувалися, мали хорошу підготовку. Також зараз тренувальний процес фізично непоганий, тому всі в хорошому стані", – сказав Назарина.

Півзахисник зазначив важливість регулярної ротації, яку проводить головний тренер Шахтаря Арда Туран.

"Це свідчить лише про те, що тренер довіряє кожному футболісту. Як бачите, проти Легії вийшов, можливо, неочікуваний для когось склад. Постійно є ротація, грають різні склади, і це вказує на довіру з боку тренера".

Нагадаємо, що переможну ходу Шахтаря у Лізі конференцій підтримало Динамо. У своєму матчі третього туру єврокубку команда Олександра Шовковського не помітила Зрінські (6:0).