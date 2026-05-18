Here we go від Романо: інсайдер анонсував повернення зіркового тренера в Реал

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью знову очолить мадридський Реал.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Чутки про це призначення ходять уже певний час. Тепер же відомий інсайдер заявив, що сторони остаточно досягли усної домовленості щодо умов співпраці.

Наразі вони очікують підписання офіційних документів. Йдеться про попередню угоду, яка буде розрахована терміном на два роки.

Португальський тренер має прибути до Мадрида після матчу останнього туру Лі Ліги, в якому Реала зустрінеться з Атлетіком. Офіційне підтвердження очікується вже зовсім скоро.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью очолював "вершкових" із 2010 до 2013 року. Протягом трьох сезонів він виграв із мадридцями три трофеї.

В нинішній кампанії під керівництвом португальця Бенфіка не програла жодного матчу у Прімейра-лізі. Проте через велику кількість нічиїх фінішувала лише третьою в чемпіонаті.