Інсайдер спростував переговори Челсі з Хаві

Олександр Булава — 5 травня 2026, 22:44
Челсі не веде жодних переговорів із Хаві Ернандесом щодо призначення на посаду головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Між Челсі та Хаві не було жодних контактів, попри інформацію в англійських ЗМІ. Наразі у клубу є інші кандидати та інші імена у шорт-листі.

Водночас сам Хаві залишається відкритим до нового етапу у своїй кар'єрі й хотів би попрацювати в Англії. Прем'єр-ліга для нього цікавий напрямок, але не єдиний.

Також Романо підтвердив інформацію, що кандидатуру Хаві пропонували Манчестер Юнайтед ще з січня, коли клуб вирішив попрощатися Рубеном Аморімом. Однак МЮ у підсумку зупинився на Майклі Карріку, який зараз має хороші шанси продовжити роботу в клубі.

Хаві залишається безробітним з літа 2024 року, коли він покинув Барселону. Каталонців він у 2023 році привів до перемог у Ла Лізі та Суперкубку Іспанії.

Напередодні Челсі зазнав шостої поспіль поразки в АПЛ. Наразі вони посідають дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Наступний матч лондонці проведуть 9 травня на виїзді проти Ліверпуля.

