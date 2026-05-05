Інсайдер спростував переговори Челсі з Хаві

Челсі не веде жодних переговорів із Хаві Ернандесом щодо призначення на посаду головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Між Челсі та Хаві не було жодних контактів, попри інформацію в англійських ЗМІ. Наразі у клубу є інші кандидати та інші імена у шорт-листі.

Водночас сам Хаві залишається відкритим до нового етапу у своїй кар'єрі й хотів би попрацювати в Англії. Прем'єр-ліга для нього цікавий напрямок, але не єдиний.

Також Романо підтвердив інформацію, що кандидатуру Хаві пропонували Манчестер Юнайтед ще з січня, коли клуб вирішив попрощатися Рубеном Аморімом. Однак МЮ у підсумку зупинився на Майклі Карріку, який зараз має хороші шанси продовжити роботу в клубі.

Хаві залишається безробітним з літа 2024 року, коли він покинув Барселону. Каталонців він у 2023 році привів до перемог у Ла Лізі та Суперкубку Іспанії.

Напередодні Челсі зазнав шостої поспіль поразки в АПЛ. Наразі вони посідають дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Наступний матч лондонці проведуть 9 травня на виїзді проти Ліверпуля.