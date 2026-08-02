Ми тут не будемо "хлопчиками для биття": Григорчук – про поразку Чорноморця від Полісся у 1 турі УПЛ

Наставник Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку у матчі проти Полісся у 1-му турі УПЛ, наголосивши, що його команда не буде "хлопчиками для биття" після повернення до елітного дивізіону.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Поки що ми ще недоукомплектовані, але я хлопцям уже сказав до гри, причому за декілька днів до гри, що я абсолютно впевнений, що ми вже готові, що ми тут не будемо "хлопчиками для биття" чи щось таке подібне.

І я радий, що сьогодні, в принципі, те, що я побачив на полі, дає мені змогу сказати, що ми маємо шанси здобувати перемоги. Ми будемо здобувати перемоги. Звичайно, роботи в нас ще багато, але найголовніше, що в нас є ця впевненість, віра, і це все підкріплене конкретними фактами. Тобто тим, що ми побачили сьогодні на полі", – сказав Григорчук.

Напередодні Харків мінімально обіграв Верес, а Епіцентр розгромив Оболонь.