Оприлюднено список претендентів на звання найкращого тренера року

Відомі номінанти на нагороду найкращому тренеру 2024 року за версією Globe Soccer Awards.

У 2024 за нагороду боротимуться 9 спеціалістів, найбільше представництво яких має Іспанія (5 тренерів). Також у списку претендентів три італійця та один аргентинець.

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST COACH: Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Luis Enrique, Luis de la Fuente, Gian Piero Gasperini, Pep Guardiola, Simone Inzaghi, and Lionel Scaloni. pic.twitter.com/rXhukDHyHX — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

Сереж іспанців це Хабі Алонсо (Баєр), Мікель Артета (Арсенал), Луїс Енріке (ПСЖ), Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії) та Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті).

Серед італійців: Карло Ачелотті (Реал), Джан П’єро Гасперіні (Аталанта) та Сімоне Індзагі (Інтер).

В переліку також присутній аргентинець Ліонель Скалоні, який виграв зі своєю збірною Копа Америка-2024.

Раніше було опубліковано претендентів на звання найкращого гравця року (серед номінантів український форвард Артем Довбик), найкращого молодого гравця, а також клубу 2024 року.