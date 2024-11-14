Оприлюднено список претендентів на звання найкращого тренера року
Відомі номінанти на нагороду найкращому тренеру 2024 року за версією Globe Soccer Awards.
У 2024 за нагороду боротимуться 9 спеціалістів, найбільше представництво яких має Іспанія (5 тренерів). Також у списку претендентів три італійця та один аргентинець.
Сереж іспанців це Хабі Алонсо (Баєр), Мікель Артета (Арсенал), Луїс Енріке (ПСЖ), Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії) та Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті).
Серед італійців: Карло Ачелотті (Реал), Джан П’єро Гасперіні (Аталанта) та Сімоне Індзагі (Інтер).
В переліку також присутній аргентинець Ліонель Скалоні, який виграв зі своєю збірною Копа Америка-2024.
Раніше було опубліковано претендентів на звання найкращого гравця року (серед номінантів український форвард Артем Довбик), найкращого молодого гравця, а також клубу 2024 року.