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Він втратив роботу через Вінісіуса: Каррагер – про причини, чому Алонсо звільнили з Реала

Микола Літвінов — 25 серпня 2026, 20:50
Він втратив роботу через Вінісіуса: Каррагер – про причини, чому Алонсо звільнили з Реала
Джеймі Каррагер
Getty Images

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер заявив, що іспанського фахівця Хабі Алонсо звільнили з посади головного тренера мадридського Реала внаслідок бажання його тодішнього підопічного – бразильського вінгера Вінісіуса Жуніора.

Його слова передає Yahoo Sports!

"Хабі Алонсо втратив роботу через Вінісіуса Жуніора. Він був не надто задоволений цією ситуацією. Він (прим. – Вінісіус) зі сльозами на очах звернувся до власника клубу, і навіть йшлося про те, що він не підпише контракт.

Тож зрештою, як це завжди робить Реал Мадрид, вони підтримали гравця, а потім звільнили тренера і призначили на його місце його друга Альваро Арбелоа".

Нагадаємо, що Алонсо перестав бути наставником "вершкових" в січні цього року. Проте вже нещодавно іспанець очолив Челсі. У першому офіційному матчі під його керівництвом лондонський колектив у вольовій манері переграв Фулгем (3:2) в межах першого туру АПЛ.

Додамо, що свого часу Каррагер та Алонсо були партнерами по команді у складі "мерсисайдців". Разом вони провели на полі 199 матчів (116 перемог, 43 нічиї і 40 поразок).

Хабі Алонсо Вінісіус Жуніор Джеймі Каррагер

Джеймі Каррагер

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