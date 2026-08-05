Для всіх це було дуже емоційно: Алонсо – про повернення Мудрика та його участь у матчі проти Ювентуса

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо прокоментував виступ українського вінгера Михайла Мудрика у матчі проти Ювентуса після зняття з нього дискваліфікації за порушення антидопінгових правил, наголосивши, що це було чудове відчуття.

Слова наставника наводить Football.london.

"Так, безумовно, я дуже радий за нього. Для всіх у клубі було дуже емоційно побачити його повернення. Особливо коли перед матчем я сказав йому, що такий у мене задум – випустити його на 10–15 хвилин.

Він, безперечно, був у захваті. Після такого тривалого періоду знову повернутися на поле – це було чудове відчуття для нього. І для всіх нас також", – сказав Алонсо.

Зазначимо, що це був перший за 615 днів матч українця у складі "аристократів" після його повернення на поле після того, як наприкінці липня з нього зняли дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

До цього українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Михайло забив гол.