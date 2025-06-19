Ювентус декласував Аль-Айн у першому турі клубного чемпіонату світу

У ніч з 18 на 19 червня відбулось два матчі у межах першого туру клубного чемпіонату світу.

РБ Зальцбуг у яскравому матчі здолав Пачуку завдяки голам Глуха та Онісіво та очолив групу H.

Туринський Ювентус каменя на камені не залишив від Аль-Айна, відправивши п'ять м'ячів у ворота колективу з ОАЕ.

Клубний чемпіонат світу

1 тур, 19 червня

Група H

Пачука – РБ Зальцбург 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Глух, 42, 1:1 – Гонсалес, 56, 1:2 – Онісіво, 76

Група G

Аль-Айн – Ювентус 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 – Коло Муані, 11, 0:2 – Консейсау, 21, 0:3 – Їлдиз, 31, 0:4 – Коло Муані, 45+4, 0:5 – Консейсау, 58

Напередодні Хабі Алонсо дебютував на чолі мадридського Реала, але команда не змогла переграти Аль-Хіляль.