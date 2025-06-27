Курйозний автогол та помилка Едерсона в огляді матчу Ювентус – Манчестер Сіті
Напередодні відбулось два матчі третього туру клубного чемпіонату світу, в якому Манчестер Сіті розгромив Ювентус, а Аль-Айн здолав Відад.
Обидва європейські гранди пробились у плейоф турніру, а їх очна зустріч запам'яталась великою кількістю голів, помилкою Едерсона та курйозним автоголом Калюлю.
Відеоогляд матчів Ювентус – Манчестер Сіті та Відад – Аль-Айн
Клубний чемпіонат світу
26 червня, 3 тур
Група G
Ювентус – Манчестер Сіті 2:5 (1:2)
Голи: 0:1 – 9 Доку, 1:1 – 11 Копмейнерс, 1:2 – 26 Калюлю (автогол), 1:3 – 52 Голанд, 1:4 – 69 Фоден, 1:5 – 75 Савіньо, 2:5 – 84 Влахович
Відад – Аль-Айн 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 4 Майлула, 1:1 – 45+1 Лаба, 1:2 – 50 Каку
В 1/8 фіналу "містяни" зіграють проти Аль-Хіляля, а на Ювентус очікує протистояння з мадридським Реалом.
Раніше підсумки матчу проти туринського колективу підбив головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.