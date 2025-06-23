Манчестер Сіті розгромив Аль-Айн та вийшов у плейоф, Зальцбург та Аль-Хіляль зіграли внічию на КЧС-2025

У ніч на понеділок, 23 червня, відбулися останні два матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.

Перший з цих поєдинків, у якому зійшлися РБ Зальцбург та Аль-Хіляль, не порадував вболівальників забитими голами. Хоча обидві команди створили вдосталь моментів, щоб вразити ворота одна одної. У підсумку гра завершилася нульовою нічиєю.

Один Манчестер Сіті із запасом виправив ситуацію із голами у зустрічі з Аль-Айном. Підопічні Жузепа Гвардіоли рівномірно розподілили по таймам свої шість голів. Дубль оформив Ілкай Гюндоган, а Раян Шеркі вперше відзначився у футболці "містян".

Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап

2-й тур, 23 червня

Група Н

РБ Зальцбург (Австрія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) 0:0

Група G

Манчестер Сіті (Англія) – Аль-Айн (ОАЕ) 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 8 Гюндоган, 2:0 – 27 Ечеверрі, 3:0 – 45+5 Голанд (пенальті), 4:0 – 73 Гюндоган, 5:0 – 84 Бобб, 6:0 – 89 Шеркі.

Після двох турів Зальцбург посідає друге місце групи Н, маючи 4 очки. Стільки ж у мадридського Реала, який раніше переграв Пачуку та тепер іде першим. Аль-Хіляль із 2 балами посідає третє місце.

У той же час у квартеті G вже все вирішено: Ювентус, розгромивши Відад, та Манчестер Сіті заробили по шість очок, чим гарантували собі місце в 1/8 фіналу. В очному поєдинку європейці визначатимуть того, хто вийде у плейоф з першого місця. Відад та Аль-Айн достроково вилетіли з турніру.