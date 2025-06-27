Манчестер Сіті розгромив Ювентус, Аль-Айн обіграв Відад на КЧС-2025

У четвер, 26 червня, відбулися матчі заключного, третього туру клубного чемпіонату світу-2025 у групі G.

Манчестер Сіті та Ювентус після двох турів мали у активі по 6 очок, і достроково гарантували собі місце в 1/8 фіналу. В очному протистоянні два гранди європейського футболу вирішували долю першого місця та те, в яку частину сітки плейоф вони потраплять.

Матч завершився розгромною перемогою Манчестер Сіті з рахунком 5:1. Команда Жузепа Гвардіоли виграла групу G з максимальним результатом у 9 очок.

У паралельному матчі престижу колишній клуб Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка, Аль-Айн із ОАЕ, обіграв марокканський Відад.

Клубний чемпіонат світу-2025

26 червня, 3 тур, Група G

Ювентус – Манчестер Сіті – 2:5 (1:2)

Голи: 0:1 – 9 Доку, 1:1 – 11 Копмейнерс, 1:2 – 26 Калюлю (автогол), 1:3 – 52 Голанд, 1:4 – 69 Фоден, 1:5 – 75 Савіньо, 2:5 – 84 Влахович

Відад – Аль-Айн – 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Майлула, 1:1 – 45+1 Лаба, 1:2 – 50 Каку

Суперники Манчестер Сіті та Ювентуса по 1/8 фіналу визначаться в ніч на 27 червня, коли будуть зіграні матчі третього туру в групі Н. Манчестер Сіті зіграє з другою командою цього квартету, а Ювентус – із його переможцем. Наразі перше та друге місця в групі Н посідають Реал і РБ Зальцбург.

В ніч з 25 на 26 червня Інтер обіграв Рівер Плейт 2:0 і виграв групу Е.