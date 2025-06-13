Очеретько: Ми добре грали та більше контролювали м'яч

Півзахисник збірної України U-21 Олег Очеретько прокоментував поразку команди від Данії на старті Євро-2025.

Слова гравця Карпат наводить пресслужба УАФ.

"Думаю, що ми грали добре. Вели гру, більше контролювали м'яч, але припустилися багатьох непотрібних помилок. Загалом матч був у нас у руках. Просто треба було добре зіграти в обороні та при цьому не відступити від своєї гри.



На стадіоні була чудова атмосфера, адже ми в Україні граємо майже без уболівальників. Тому така атмосфера дуже подобається – коли наші прихильники нас підтримують", – сказав Очеретько.