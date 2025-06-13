Очеретько: Ми добре грали та більше контролювали м'яч
Півзахисник збірної України U-21 Олег Очеретько прокоментував поразку команди від Данії на старті Євро-2025.
Слова гравця Карпат наводить пресслужба УАФ.
"Думаю, що ми грали добре. Вели гру, більше контролювали м'яч, але припустилися багатьох непотрібних помилок. Загалом матч був у нас у руках. Просто треба було добре зіграти в обороні та при цьому не відступити від своєї гри.
На стадіоні була чудова атмосфера, адже ми в Україні граємо майже без уболівальників. Тому така атмосфера дуже подобається – коли наші прихильники нас підтримують", – сказав Очеретько.
Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.
Зазначимо, що сам Очеретько став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА та статистичного порталу Sofascore.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер збірної України Унаї Мельгоса.