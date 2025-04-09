Гравець ЛНЗ оновив рекорд сезону в УПЛ за кількістю ударів по воротах суперника за один матч

Півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі оновив рекорд сезону в Українській Прем'єр-лізі за кількістю ударів по воротах за один матч.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Таке досягнення йому підкорилося у матчі 23 туру проти Чорноморця. Яшарі дев’ять разів пробивав по воротах одеситів, але своєї мети в тій зустрічі так і не досяг, а його команда програла з рахунком 0:1.

Попереднє досягнення вінгера Динамо Андрія Ярмоленка (8 ударів) протрималося місяць.

В загальному рейтингу за сумою ударів протягом всього сезону Яшарі наздогнав Георгія Судакова. Наразі у обох – по 63 удари. Замикає трійку представник Олександрії Безерра (50).

У 24 турі ЛНЗ прийматиме Шахтар. Поєдинок відбудеться 11 квітня о 15:30. Наразі в активі черкаського клубу 25 очок та поточне 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ.