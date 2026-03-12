УЄФА визначила претендентів на найкращий гол і сейв дня в Лізі чемпіонів
У середу, 11 березня, було зіграно чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і, за їхніми результатами, УЄФА зробила добірку найкращих голів і сейвів ігрового дня.
Їх пресслужба організації опублікувала в соцмережі X.
На найкраще взяття воріт претендують Федеріко Вальверде, Хвіча Кварацхелія, Енцо Фернандес і Вітінья.
Серед найкрасивіших порятунків своєї команди виділили Тібо Куртуа, Давіда Раю, Матвєя Сафонова та по два сейви Джанлуїджі Доннарумми та Філіпа Йоргенсена.
Також було опубліковано претендентів на гравця тижня в Лізі чемпіонів. До списку потрапили Федеріко Вальверде, Майкл Олісе, Хуліан Альварес і Хвіча Кварацхелія.
Нагадаємо, що матчі-відповіді 1/8 фіналу відбудуться 17 і 18 березня.