УЄФА визначила претендентів на найкращий гол і сейв дня в Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 12 березня 2026, 10:27
У середу, 11 березня, було зіграно чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і, за їхніми результатами, УЄФА зробила добірку найкращих голів і сейвів ігрового дня.

Їх пресслужба організації опублікувала в соцмережі X.

На найкраще взяття воріт претендують Федеріко Вальверде, Хвіча Кварацхелія, Енцо Фернандес і Вітінья.

Серед найкрасивіших порятунків своєї команди виділили Тібо Куртуа, Давіда Раю, Матвєя Сафонова та по два сейви Джанлуїджі Доннарумми та Філіпа Йоргенсена.

Також було опубліковано претендентів на гравця тижня в Лізі чемпіонів. До списку потрапили Федеріко Вальверде, Майкл Олісе, Хуліан Альварес і Хвіча Кварацхелія.

Нагадаємо, що матчі-відповіді 1/8 фіналу відбудуться 17 і 18 березня.

