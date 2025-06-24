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Мареска долучився до європейських тренерів, які скаржаться на погодні умови США

Володимир Максименко — 24 червня 2025, 12:08
Мареска долучився до європейських тренерів, які скаржаться на погодні умови США
Енцо Мареска
ФК Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска долучився до представників європейського футболу, які скаржаться на погодні умови у США.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Через погоду ми не можемо навіть повноцінного тренування провести. Доводиться економити енергію на матчі.

Сьогодні зранку ми провели дуже коротку тренувальну сесію через планування матчу з Есперансом. Ось і все. Це дуже важко – тренуватись та грати за такої температури повітря", – розповів Мареска.

Зазначимо, що середня температура повітря на матчах клубного чемпіонату світу перевищує 30 градусів за Цельсієм.

Матч проти колективу з Тунісу відбудеться завтра, 25 червня о 4 ранку за київським часом.

Після двох турів лондонці посідають друге місце у групі D, маючи однакову з третім Есперансом кількість очок – 3.

Раніше на погодні умови у США поскаржились головний тренер ПСЖ Луїс Енріке та хавбек Манчестер Сіті Тіджані Рейндерс.

Клубний чемпіонат світу Челсі Енцо Мареска

Енцо Мареска

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