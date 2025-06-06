Хорватія декласувала Гібралтар, Норвегія розгромила Італію у кваліфікації чемпіонату світу 2026

Сьогодні, 6 червня, відбулося 6 матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Зокрема, збірна Хорватії декласувала Гібралтар з рахунком 7:0. Також розгромами завершилися матчі між Норвегію та Італією (3:0 на користь норвежців), Уельсом та Ліхтенштейном (3:0 на користь валлійців).

В інших матчах Ізраїль здолав Естонію, Чехія виявилася сильнішою за Чорногорію, а Північна Македонія та Бельгія розписали мирову.

Чемпіонат світу 2026 – кваліфікація

3 тур, 6 червня

Група I

Норвегія – Італія 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 14 Серлот, 2:0 – 34 Нуса, 3:0 – 42 Голланд

Естонія – Ізраїль 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 31 Кайт, 1:1 – 39 Бітон, 1:2 – 49 Бітон, 1:3 – 90 Абу Фані (пен.)

Група J

Уельс – Ліхтенштейн 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Родон, 2:0 – 66 Вілсон, 3:0 – 69 Мур

Північна Македонія – Бельгія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Де Кейпер, 1:1 – 87 Аліоскі

Група L

Чехія – Чорногорія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Гложек, 2:0 – 65 Шик

Гібралтар – Хорватія 0:7 (0:2)

Голи: 0:1 – 28 Пашалич, 0:2 – 30 Будімір, 0:3 – 60 Іванович, 0:4 – 63 Іванович, 0:5 – 73 Перішич, 0:6 – 77 Крамарич, 0:7 – 80 Крамарич

Нагадаємо, вже 7 червня збірна України зіграє проти Канади на турнірі Canadian Shield. Окрім Канади підопічні Сергія Реброва проведуть матч із Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Відбір на ЧС-2026 в Європі стартуватиме 21 березня 2025 року.

Однак для України він розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.