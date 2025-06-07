В Італії розглядають двох претендентів на заміну Спаллетті

Після розгромної поразки національної збірної Італії від Норвегії у пресі вже публікують повідомлення про ймовірних наступників Лучано Спаллетті.

Кандидатів на посаду тренера називає видання Sky Sport Italia.

Незважаючи на те, що італійці лише стартували у відборі на чемпіонат світу 2026, розгромна поразка 3:0 від Норвегії змусила місцеву федерацію замислитися про зміну головного тренера національної збірної.

Повідомляється, що більш зрозумілими перспективи Спаллетті у збірній будуть після його зустрічі з президентом Федерації футболу Італії Габріеле Гравіно. Така зустріч запланована після другого матчу італійців у відборі до ЧС, який команда зіграє 9 червня проти Молдови.

За інформацією видання, вже є кандидатури й потенційних тренерів італійців. Це Клаудіо Раньєрі та Стефано Піолі. Перший – заявляв, що завершив тренерську кар’єру після відходу з Роми, а екстренер Мілана перебуває без роботи після звільнення з Аль-Насра.

Раніше головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті та воротар Джанлуїджи Доннарумма висловилися про розгромну поразку команди від Норвегії.