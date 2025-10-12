Тренер Азербайджану назвав сильні сторони збірної України

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов оцінив сильні сторони України перед очним поєдинком у четвертому турі кваліфікації на ЧС-2026.

Його слова наводить UA-Футбол.

Так, фахівець не став виділяти гравців, а заявив, що у збірній є дуже багато гарних футболістів, але його збірна вивчила команду.

"Звісно, що ми вважаємо, що Україна в цілому дуже потужна команда. Україна має сильних нападників, також хорошу лінію захисту. Команда має дуже багато хороших гравців. Але ми також гарно підготувалися індивідуально і вивчили суперників", – зазначив Абассов.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.