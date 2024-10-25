Такі ігри не можна грати внічию: тренер Руха прокоментував матч з Чорноморцем

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував нічию з Чорноморцем у 11-му турі Української Прем'єр-ліги, назвавши такий результат негативним.

Про це наставник львівського клубу сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Негативний результат, звичайно, тому що ми протягом гри мали перевагу як територіальну, так і ігрову. Але нам не вистачає майстерності, ще потрібно нашим футболістам дуже багато працювати, щоб підняти рівень майстерності, тому що такі ігри не можна грати внічию, в таких іграх треба перемагати.



Можливо, всі дуже багато чекають від цієї команди, від цих молодих хлопців, але, на жаль, на сьогоднішній день будуть такі ігри, швидше за все. Ми зараз у складній ситуації, 6 матчів уже не перемагаємо, тому будемо рухатися далі, потрібно працювати далі", – сказав Пономарьов.