Такі ігри не можна грати внічию: тренер Руха прокоментував матч з Чорноморцем
Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував нічию з Чорноморцем у 11-му турі Української Прем'єр-ліги, назвавши такий результат негативним.
Про це наставник львівського клубу сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Негативний результат, звичайно, тому що ми протягом гри мали перевагу як територіальну, так і ігрову. Але нам не вистачає майстерності, ще потрібно нашим футболістам дуже багато працювати, щоб підняти рівень майстерності, тому що такі ігри не можна грати внічию, в таких іграх треба перемагати.
Можливо, всі дуже багато чекають від цієї команди, від цих молодих хлопців, але, на жаль, на сьогоднішній день будуть такі ігри, швидше за все. Ми зараз у складній ситуації, 6 матчів уже не перемагаємо, тому будемо рухатися далі, потрібно працювати далі", – сказав Пономарьов.
Водночас тренер переконаний, що все рівно команда підніме рівень майстерності і буде здобувати кращі результати.
Наставник Руха також прокоментував пропущений гол наприкінці 2-го тайму, завдяки якому Чорноморець вирвав нічию.
"Тому що, якщо аналізувати гол, потрібно догравати в тих епізодах до кінця, догравати гру до кінця. Знову ж таки, не можна: сьогодні такий гол, такий гол у попередньому турі був з Карпатами – не дограли в штрафному майданчику. Необов’язкові такі голи. Тому над цим треба працювати", – підкреслив він.
Нагадаємо, у попередньому турі Рух програв Карпатам у львівському дербі, а Чорноморець розійшовся миром із Вересом.
Наразі у львів'ян 14 балів у активі та 6 місце в турнірній таблиці. Чорноморець набрав 12 очок та відтепер посідає 10 сходинку.