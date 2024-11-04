Ми на шляху відновлення: головний тренер ЛНЗ прокоментував перемогу над Зорею в 12 турі УПЛ
Головний тренер ЛНЗ Андрес Карраско прокоментував перемогу над Зорею у матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його команда провела сильний перший тайм.
Його слова наводить УПЛ-ТБ.
"Думаю, у нас був сильний перший тайм. Вони не створили багато моментів, тільки в останні 5-10 хвилин тайму, коли ми були не в змозі витримувати інтенсивність цієї гри. Гравці дуже добре зрозуміли, що нам треба, і виконали це.
Нам зараз потрібна додаткова впевненість, якщо ми хочемо виграти 2 матчі поспіль. Думаю, нам трохи не щастило у ключових моментах між двома паузами на збірні, коли ми заслуговували перемогти Колос, виграти у Чорноморця, але ми не змогли цього зробити, і це нас ментально підбило. Думаю, що зараз ми на шляху відновлення", – підкреслив Карраско.
Завдяки цій перемозі ЛНЗ зрівнявся за очками з Кривбасом та Карпатами – тепер у кожної з цих трьох команд по 18 залікових пунктів. Зоря залишилася на 9 місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, вчора в центральному матчі туру Олександрія мінімально здолала Полісся, а Динамо розгромило Інгулець з рахунком 5:2.