Карраско: Олександрія забила першою, тому далі їй було легше

Головний тренер черкаського ЛНЗ Андрес Карраско назвав причину поразки від Олександрії в матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Що спричинило поразку? Причина в тому, що вони змогли забити зі стандарту. Вся суть — у цій помилці, вона вирішила гру. Тому що до цього голу ми мали над ними перевагу, ми робили моменти. Але дуже важко грати на такому газоні, це майже неможливо. Думаю, саме недостатня точність стала головною причиною того, що ми в першому таймі створили багато моментів, але не реалізували їх. У другому таймі у нас це вже не так добре виходило через пропущений м'яч. Ми намагалися зрівняти рахунок, але не змогли цього досягти", — сказав наставник.

Зазначимо, після другого туру УПЛ в активі черкасців та Олександрії по три очки, але команда Руслана Ротаня має матч у запасі, адже пропускала перший тур через участь гравців на Олімпійських іграх-2024.

Нагадаємо, Іспанець Карраско очолив ЛНЗ на початку червня 2024 року. До цього він тренував юнацькі команди Барселони. Для українських вболівальників Андрес відомий завдяки роботі з Шахтарем U-19. У якості головного тренера також працював з молодіжною та юнацькою збірними Кувейту та тбіліським Динамо.