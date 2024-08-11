Полісся не завадить Шахтарю, а Рух здивує Оболонь. Суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 4,62

У другий та третій ігровий день Української Прем'єр-ліги відбудуться ще 4 матчі. Пропонуємо вашій увазі погляд на ігри у вищому дивізіоні крізь призму тих, хто полюбляє полоскотати нерви.

Представляємо погляд на 2 матчі неділі та гру понеділка, які зацікавлять усіх любителів азарту.

Оболонь — Рух, дата проведення матчу — 11 серпня, час початку — 13:00 (за київським часом)

Львів'яни проведуть перший матч у новому сезоні, але зважаючи на тимчасову відсутність у таборі команди Олексія Сича, Олега Федора та Ігора Краснопіра, пауза в 1 турі для Руху навіть на користь. Команда Віталія Пономарьова зуміла зберегти усіх героїв попереднього сезону, і ще на рік подорослішала, що в контексті середнього віку "жовто-чорних" якраз вельми важливо.

Суперник у нову кампанію входить так само з мінімальними змінами. Відповідно, сподіватися від киян іншого, ніж боротьби за виживання, не варто. У підсумку на старті сезону перед нами команди, які, з високою вірогідністю, будуть вирішувати різні завдання. Й на фоні господарів гості виглядатимуть солідніше і в особистій зустрічі. Чи зміняться показники результативності команд, наразі говорити рано, але бодай 1 м’яч у матчі очікувати варто.

Ставка: Х2 та 1-4 голи за 1,62

Шахтар — Полісся, 11 серпня, 18:00

У попередньому сезоні клуб із Житомира несподівано став для "гірників" нездоланною фортецею. У обох матчах із Поліссям Шахтар не тільки не переміг (нічия та поразка), але й навіть не забивав. Здавалося б — ідеальне тло для "вовків" перед новим випробуванням можливостями чемпіона. Але це не той випадок, коли недавня історія — орієнтир для теперішнього.

Фото: ФК Шахтар

Подивимось правді у вічі — в матчах із Олімпією Полісся Імада Ашура було не поганою, а відверто жалюгідною командою. А мова ж про представника першості Словенії, а не чемпіонату середнього європейського рівня. Житомирці банально не готові до старту сезону, і в такій ситуації сподіватися на суттєве поліпшення стану справ через 10 днів було б можливим, якби не той стан хаосу, в якому постали нинішні "вовки". А тому очікувати іншого результату, ніж перемоги "помаранчево-чорних", не варто. Чи буде це розгром, а чи житомирці зможуть відповісти бодай результативним ударом? Враховуючи якусь вірогідність і другого варіанту (не варто забувати, що Полісся — №3 в УПЛ за підбором виконавців), вибір на користь "верху" в спайці виглядає доречним.

Ставка: П1+ТБ (2,5) за 1,77

ЛНЗ — Олександрія, 12 серпня, 15:30

Андрес Карраско проти Руслана Ротаня — це цікаво хоча б із точки зору протистояння тренерів, яких точно не запідозриш у надмірному зацикленні на обороні. ЛНЗ у 1 турі постав командою, в якій ігрова дисципліна йде в парі з бажанням комбінувати, а в окремих відрізках і домінувати. Зі створенням моментів поки гірше, але паростки видовищності в нинішніх черкасців є.

Олександрія скучила за своїм "блудним" головним тренером, адже у випадку з Ротанем варто враховувати дійсно тривалу відсутність наставника, який приділяв увагу іншим командам. І такий стан справ не вплинути на гру гостей не може. Саме тому варто віддати мінімальну перевагу наразі більш зіграним та упевненим у собі господарям, а більш як 3 м’ячі команди на двох, вірогідно, не заб’ють — по-перше, на старті сезону в УПЛ переважає все ж "низова" тенденція, по-друге, і господарі, і гості точно ще не в оптимальних кондиціях.

Ставка: 1Х+ТМ (3,5) за 1,61

Сумарний коефіцієнт: 1,62*1,77*1,61 = 4,62