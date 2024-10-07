Наставник Фіорентини відреагував на два відбиті пенальті Де Хеа

Головний тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно розхвалив воротаря команди Давіда Де Хеа за два відбиті пенальті, завдяки яким "фіалки" перемогли Мілан у 7 турі Серії А.

Його слова передає Pazzidifanta.

"Повірте мені, Де Хеа все ще монстр. Це гравець світового рівня. Ми розуміємо, чому він чемпіон, він справжній чемпіон. Ми повинні дякувати йому щодня – це воротар вищого рівня", – сказав Палладіно.

Нагадаємо, Давід Де Хеа був вільним агентом після того, як у 2023 році покинув Манчестер Юнайтед. Іспанець не мав клубу понад рік. Влітку 2024 року він підписав контракт із Фіорентиною на один сезон з можливістю пролонгації ще на один рік.