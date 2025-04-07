Фіорентина має зробити Де Хеа ключовим гравцем команди

Іспанський воротар Фіорентини Давід Де Хеа може стати одним з ключових гравців італійської команди.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Де Хеа стане недоторканим гравцем "фіалок" на найближчі роки. Наразі в клуба є опція продовження угоди до 2026 року, однак агент іспанця веде переговори про нову угоду, яка буде розрахована до літа 2027-го з можливістю продовження ще на рік.

У нинішньому сезоні Давід зіграв у 31 матчах клубу в усіх турнірах, у яких пропустив 34 голи, а також десять разів відстояв на "нуль".

Давід Де Хеа приєднався до Фіорентини минулого літа після однорічної відпустки. Його угода розрахована до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина готова викупити контракт півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджолі.