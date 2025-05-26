Монако хоче підписати зіркового голкіпера Фіорентини

Іспанський голкіпер Фіорентини Давід Де Хеа потрапив у сферу інтересів Монако.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво монегасків прагне влітку підсилити воротарську позицію, і Де Хеа входить у їхній шортлист.

Контракт Де Хеа з Фіорентиною діє до кінця червня поточного року, в угоді прописана опція продовження ще на рік. Італійський клуб наразі працює над продовженням контракту з 34-річним іспанцем до літа 2028 року. Пріоритетом самого Де Хеа також є продовження кар’єри у Фіорентині.

Нагадаємо, влітку минулого року "фіалки" підписали голкіпера на правах вільного агента після того, як він протягом року залишався безробітним. У поточному сезоні Де Хеа провів 42 матчі за Фіорентину в усіх турнірах, у яких пропустив 50 голів і 11 разів відстояв "на нуль".