Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Монако хоче підписати зіркового голкіпера Фіорентини

Олег Дідух — 26 травня 2025, 19:50
Монако хоче підписати зіркового голкіпера Фіорентини
Давід Де Хеа
Getty Images

Іспанський голкіпер Фіорентини Давід Де Хеа потрапив у сферу інтересів Монако.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво монегасків прагне влітку підсилити воротарську позицію, і Де Хеа входить у їхній шортлист.

Контракт Де Хеа з Фіорентиною діє до кінця червня поточного року, в угоді прописана опція продовження ще на рік. Італійський клуб наразі працює над продовженням контракту з 34-річним іспанцем до літа 2028 року. Пріоритетом самого Де Хеа також є продовження кар’єри у Фіорентині.

Нагадаємо, влітку минулого року "фіалки" підписали голкіпера на правах вільного агента після того, як він протягом року залишався безробітним. У поточному сезоні Де Хеа провів 42 матчі за Фіорентину в усіх турнірах, у яких пропустив 50 голів і 11 разів відстояв "на нуль".

Де Хеа Монако Фіорентина

Де Хеа

Ювентус націлився на іменитого іспанського голкіпера
Фіорентина ухвалила рішення щодо Де Хеа
Фіорентина має зробити Де Хеа ключовим гравцем команди
Манчестер Юнайтед хоче повернути в клуб свою колишню зірку
Де Хеа підтвердив намір залишитись у Фіорентині

Останні новини