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Тренер Атлетика: Рома шукала вільний простір для Довбика, і їй це вдавалося

Андрій Яросименко — 27 вересня, 11:02
Тренер Атлетика: Рома шукала вільний простір для Довбика, і їй це вдавалося
Артем Довбик
Getty images

Головний тренер Атлетика Ернесто Вальверде прокоментував матч основного етапу Ліги Європи проти Роми (1:1), та розповів про перший пропущений гол, який забив український нападник Артем Довбик.

Його слова передає TUTTOmercatoWEB.

"Рома грала вдома, і ми знаємо ціну цих матчів. Для Довбика шукали вільний простір, щоб запустити його туди, і часто це їм вдавалося. Ми страждали в поєдинках сам на сам, оскільки якісний суперник змушував нас захищатися. Коли здавалося, що ми трохи відновили контроль, ми пропустили гол. Проте ми добре відреагували", – підсумував наставник.

Зазначимо, що для українця цей м'яч став першим у єврокубках за Рому та дебютним у кар'єрі в Лізі Європи. Артем Довбик, виступаючи за Дніпро-1, забив одного разу у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також п'ять разів відзначився у Лізі конференцій УЄФА.

У сезоні-2024/25 Довбик зіграв 5 поєдинків в італійській Серії А, де відзначився двома голами.

Рома Артем Довбик Атлетик Ліга Європи-2024/25

Рома

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