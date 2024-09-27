Тренер Атлетика: Рома шукала вільний простір для Довбика, і їй це вдавалося

Головний тренер Атлетика Ернесто Вальверде прокоментував матч основного етапу Ліги Європи проти Роми (1:1), та розповів про перший пропущений гол, який забив український нападник Артем Довбик.

Його слова передає TUTTOmercatoWEB.

"Рома грала вдома, і ми знаємо ціну цих матчів. Для Довбика шукали вільний простір, щоб запустити його туди, і часто це їм вдавалося. Ми страждали в поєдинках сам на сам, оскільки якісний суперник змушував нас захищатися. Коли здавалося, що ми трохи відновили контроль, ми пропустили гол. Проте ми добре відреагували", – підсумував наставник.

Зазначимо, що для українця цей м'яч став першим у єврокубках за Рому та дебютним у кар'єрі в Лізі Європи. Артем Довбик, виступаючи за Дніпро-1, забив одного разу у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також п'ять разів відзначився у Лізі конференцій УЄФА.

У сезоні-2024/25 Довбик зіграв 5 поєдинків в італійській Серії А, де відзначився двома голами.