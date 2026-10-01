Форварда Роми визнали найкращим гравцем вересня в Серії А

Нападник Роми та збірної Нідерландів Доніелл Мален був визнаний гравцем вересня в італійській Серії А.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

В сутності, нагорода вручалася не лише за вересень, а й за серпень, коли відбулися перші два тури чемпіонату. За цей період Мален відзначився 6 голами в 5 матчах.

Наразі 27-річний нідерландець лідирує в бомбардирській гонці Серії А, а Рома ділить лідерство у турнірній таблиці чемпіонату з Інтером і Лаціо.

У боротьбі за звання найкращого гравця місяця в Серії А Мален випередив Давіде Фраттезі (Лаціо), Даніеля Мальдіні (Кальярі), Лаутаро Мартінеса (Інтер), Адрієна Рабьо (Мілан) і Гіоргі Квернадзе (Фрозіноне).

Нагадаємо, другу половину минулого сезону Мален провів у Ромі на правах оренди, після чого клуб викупив його у Астон Вілли.