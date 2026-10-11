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Він уже тренується: тренер Бенфіки оцінив стан Судакова після травми в матчі за збірну України

Денис Іваненко — 11 жовтня 2026, 12:39
Він уже тренується: тренер Бенфіки оцінив стан Судакова після травми в матчі за збірну України
Георгій Судаков
УАФ

Наставник Бенфіки Марку Сілва заявив, що травма українського півзахисника Георгія Судакова виявилась не надто серйозною й він має шанс взяти участь у найближчому матчі команди.

Слова тренера із пресконференції передає A Bola.

"Кадри поєдинку збірної України з Північною Ірландією та його скарги вказували на те, що ситуація є більш серйозною. Але він уже тренується, і можу сказати, що Судаков може потрапити до заявки на матч", – сказав Сілва.

Раніше медичний штаб Бенфіки діагностував у Судакова розтягнення зв'язок правого гомілкостопу. Його участь у матчі проти Віторії Гімарайнш була під питанням.

Поєдинок відбудеться 11 жовтня в Лісабоні. Він розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Георгій отримав травму в матчі третього туру Ліги націй між збірними України та Північної Ірландії (0:3). Його замінили в середині другого тайму, після чого півзахисник залишив табір "синьо-жовтих".

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