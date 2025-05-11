Іпсвіч пояснив інцидент з прапором України перед матчем АПЛ

Аутсайдер Англійської Прем'єр-ліги Іпсвіч пояснив рішення стюарта заборонити українському журналісту Ендрю Тодосу пронести на стадіон прапор України.

Заяву "трактористів" передає Tribuna.com.

"Ми хотіли б чітко заявити, що це була помилка в судженні стюарда. Цього не мало статися. Іпсвіч раніше висловлював свою підтримку Україні та ця помилка не відображає позиції клубу.



Розміщення конкретного прапора було відхилено через відсутність пожежного сертифіката. Ми продовжимо співпрацю з нашими стюартами, щоб забезпечити чітке донесення інформації", – розповів директор з медіа та комунікацій Іпсвіча Маркус Неш.