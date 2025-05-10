Відіграв від дзвінка до дзвінка: Ярмолюк дізнався оцінку за проведений поєдинок проти Іпсвіча

Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав середню оцінку за проведений матч проти Іпсвіча у 36 турі Англійської Прем'єр-ліги, де його команда здобула перемогу з мінімальним рахунком.

Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 6,8 бала.

Єгор вийшов у старті та провів повний поєдинок, отримав жовту картку, 60 разів доторкнувся до м’яча, зробив 3 відбори, 2 перехоплення та 4 підбирання, виграв 6 дуелей з 13, 3 втрати м'яча, 3 рази сфолив, віддав 47 передач, з яких точних – 46 (98%).

Для Ярмолюка цей матч став 29-м в АПЛ у поточному сезоні, результативними діями 21-річний українець не відзначався.

Раніше свою оцінку за матч Евертона з Фулгемом дізнався український захисник Віталій Миколенко, який відзначився голом.