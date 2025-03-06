Роналду та його сім'я в небезпеці: футболіст посилює охорону через погрози

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес вживають безпрецедентних заходів для захисту своєї сім’ї після появи тривожних загроз. Загрози є прямими та конкретними, а підозрілі коментарі в соціальних мережах лише підтвердили серйозність ситуації.

Офіційних заяв від пари поки що не було, однак, за інформацією видання E-Notícies, їхні останні рішення свідчать про значну стурбованість. Основний пріоритет Роналду та Джорджини – безпека дітей та уникнення будь-якого зайвого ризику. Останнім часом вони отримують тривожні повідомлення, що змусило їх діяти негайно.

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Однією з перших змін стало обмеження присутності дітей у соцмережах. Якщо раніше Джорджина вільно публікувала фото своїх синів і доньок, то тепер вона ретельно приховує їхні обличчя за допомогою емодзі або зовсім не показує їх у своїх дописах. Це викликало здивування у підписників, які спочатку вважали, що це особисте рішення, однак справжня причина криється у реальному страху за безпеку родини.

Також пара суттєво зміцнила охорону свого будинку. Вони найняли чотирьох нових охоронців, а до команди безпеки додали ще двох співробітників. Крім того, повідомляється, що Роналду та Джорджина прийняли рішення змінити місце проживання. Їхній новий будинок у Ер-Ріяді обладнаний бункером та найсучаснішою системою відеоспостереження, що гарантує максимальний рівень захисту.

Саудівська поліція вже займається розслідуванням і докладає всіх зусиль, щоб знайти джерело загроз та забезпечити безпеку зіркової сім’ї. Тим часом Джорджина намагається зберігати спокій заради дітей. Вона продовжує займатися своїми професійними проєктами, але уникає коментарів щодо цієї ситуації.

Раніше повідомлялося, що французький тенісист отримав погрози вбивством від людини, яка поставила на його перемогу.