Роналду посилив охорону після погроз: новий тілоохоронець вже потрапив у скандал

Після серії тривожних повідомлень у соцмережах, які стосувалися Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес, зірка Аль-Насра звільнив частину своєї охоронної команди та найняв нового головного тілоохоронця.

Про це повідомляє видання NST.

Зараз родина Роналду живе в Ер-Ріяді з п’ятьма дітьми. Попри те, що їхнє життя здається тихим і затишним, за лаштунками ситуація куди напруженіша.

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Погрози в соцмережах були настільки серйозними, що знадобилося втручання поліції. Джорджина, як повідомляється, навіть вирішила обмежити присутність дітей у соцмережах, аби уникнути потенційних небезпек.

У відповідь на загрози Роналду найняв нового головного охоронця – Клаудіу Міґеля Ваза. Його ім’я відоме у вузьких колах безпеки: колишній парламентський охоронець, він працював у неблагополучних районах Португалії, захищав реперів і футболістів, зокрема Рафаела Леау та Желсона Мартінша.

Однак новий бодігард уже викликає занепокоєння серед близьких до Роналду людей. Його стиль роботи називають "агресивним" і "надто помітним" – що йде врозріз із публічним образом самого Кріштіану.

Один з інцидентів стався на Тижні моди в Парижі: охоронець Джорджини використовував потужний ліхтар, аби засліпити фотографів – цей момент потрапив у соцмережі та викликав хвилю обурення.

Раніше повідомлялося, що тілоохоронець Мессі викликав на бій відомого блогера.