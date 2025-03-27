Підкорює геймерскі простори: Роналду став ігровим персонажем японського файтингу

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду здивував фанатів, оголосивши про свою появу в японському файтингу Fatal Fury: City of the Wolves.

У своєму Instagram футболіст підтвердив, що стане ігровим персонажем у культовій серії, яка повертається після 26-річної перерви.

За сюжетом гри, Роналду приїжджає до вигаданого міста South Town, натхненного реальним Маямі, щоб відточити свої навички. Проте замість футбольного поля його чекають справжні вуличні бої.

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Розробники вирішили зберегти унікальний стиль спортсмена: він буде використовувати удари м’ячем і рухи, що нагадують футбольні прийоми, перетворивши їх на ефективне бойове мистецтво.

Голосом віртуального Роналду стане колумбійський актор Хуан Феліпе Сьєрра.

Усього в грі буде 17 бійців, і Роналду став п’ятнадцятим у списку. Ще п’ять персонажів планують додати впродовж року у вигляді DLC. На відміну від багатьох "гостьових" бійців, CR7 увійшов до основного ростеру, що свідчить про серйозний намір розробників зацікавити як геймерів, так і футбольних фанатів.

Офіційний реліз гри запланований на 24 квітня 2025 року, і тепер фанати з нетерпінням чекають можливості перевірити, чи зможе Роналду підкорити не тільки футбольне поле, а й віртуальний ринг.

Раніше повідомлялося, що Роналду вписав своє ім'я в Книгу рекордів Гіннесса.