Підкорює геймерскі простори: Роналду став ігровим персонажем японського файтингу
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду здивував фанатів, оголосивши про свою появу в японському файтингу Fatal Fury: City of the Wolves.
У своєму Instagram футболіст підтвердив, що стане ігровим персонажем у культовій серії, яка повертається після 26-річної перерви.
За сюжетом гри, Роналду приїжджає до вигаданого міста South Town, натхненного реальним Маямі, щоб відточити свої навички. Проте замість футбольного поля його чекають справжні вуличні бої.
Розробники вирішили зберегти унікальний стиль спортсмена: він буде використовувати удари м’ячем і рухи, що нагадують футбольні прийоми, перетворивши їх на ефективне бойове мистецтво.
Голосом віртуального Роналду стане колумбійський актор Хуан Феліпе Сьєрра.
Усього в грі буде 17 бійців, і Роналду став п’ятнадцятим у списку. Ще п’ять персонажів планують додати впродовж року у вигляді DLC. На відміну від багатьох "гостьових" бійців, CR7 увійшов до основного ростеру, що свідчить про серйозний намір розробників зацікавити як геймерів, так і футбольних фанатів.
Офіційний реліз гри запланований на 24 квітня 2025 року, і тепер фанати з нетерпінням чекають можливості перевірити, чи зможе Роналду підкорити не тільки футбольне поле, а й віртуальний ринг.
Раніше повідомлялося, що Роналду вписав своє ім'я в Книгу рекордів Гіннесса.