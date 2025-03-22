Весілля Роналду та Джорджини: Кріштіану нарешті розкрив головну умову

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес – одна з найвідоміших пар у світі футболу, але за дев’ять років стосунків вони так і не пішли до вівтаря. Фанати та навіть їхні діти постійно запитують: коли ж весілля? Саме на це питання португальська суперзірка дав відповідь у своєму стилі.

Ще у 2022 році, під час прем’єри реаліті-шоу "Я – Джорджина", модель розповіла, що тема весілля є постійним жартом у їхній родині. За її словами, діти навіть цитували пісню Дженніфер Лопес "El Anillo" (що перекладається як "Кільце"), натякаючи, що настав час для офіційного союзу.

Роналду, у свою чергу, відповів загадково на узаконення стосунків.

"Я завжди кажу їй: коли відчуємо той самий момент. Це може статися через рік, через шість місяців або навіть через місяць. Я впевнений на 1000%, що це буде".

Хоча Джорджина досі не отримала заповітну обручку, сам Кріштіану неодноразово називав її "дружиною" в інтерв’ю.

Раніше повідомлялося, що наречена Роналду зробила свою першу ефектну появу цього року, завітавши на Паризький тиждень моди-2025.