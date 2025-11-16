Наполі звернувся до екстренера Ювентуса через невизначеність із Конте

Наполі розглядає можливість запрошення Тьяго Мотти через невизначеність із подальшою долею Антоніо Конте.

Про це повідомив інсайдер Паскуале Гуарро.

Останніми днями стосунки між клубом та Конте напружені, а тому боси "партенопейців" вирішили діяти на випередження – зателефонували Тьяго Мотті та дізнались, чи має тренер зацікавленість у повернення до роботи.

Ad oggi c’è ancora un grosso punto interrogativo in merito al rientro di Antonio Conte a Napoli, previsto per lunedì. I rapporti tra le parti sarebbero tesi così come i confronti dei giorni scorsi. De Laurentiis orientato a non concedere alcuna buonuscita, il presidente ha… pic.twitter.com/eZcXcIEoYo — Pasquale Guarro (@GuarroPas) November 15, 2025

Реакція екстренера Ювентуса наразі невідома, але й Наполі не планують виплачувати будь-які компенсації Конте, а тому рішення про можливу відставку ухвалюватиме особисто президент Де Лаурентіс.

56-річний Конте очолив Наполі перед стартом сезону-2024/25, за підсумком якого він привів команду до титулу чемпіона Італії. Але зараз "партенопейці" мають триматчеву серію без перемог та посідають четверте місце турнірної таблиці Серії А. Напередодні підопічні Конте зазнали поразки від Болоньї з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що в жовтні Антоніо Конте висловлював невдоволення літньою трансферною політикою Наполі.

Напередодні стало відомо, що клуб відправив свого головного тренера у тижневу відпустку.