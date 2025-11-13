Наполі відправив Конте у відпустку

Головний тренер Наполі Антоніо Конте взяв тижневу відпустку після поразки від Болоньї у Серії А.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Італійський фахівець проведе відпустку разом із сім'єю у Турині. Дане рішення було зазделегідь узгоджене з керівництвом клубу.

До команди Конте повернеться 17 листопада. Наразі тренувальним процесом буде керувати його асистент.

56-річний Конте очолив Наполі перед стартом сезону-2024/25, за підсумком якого він привів команду до титулу чемпіона Італії. Але зараз партенопейці мають триматчеву серію без перемог та посідають четверте місце турнірної таблиці Серії А. Напередодні підопічні Конте зазнали поразки від Болоньї з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що в жовтні Антоніо Конте висловлював невдоволення літньою трансферною політикою Наполі.

Свій наступний матч Наполі проведе 22 листопада вдома проти Аталанти.