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Головна зірка Лілля відмовився від нового контракту та залишить клуб влітку

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 14:23
Головна зірка Лілля відмовився від нового контракту та залишить клуб влітку
Джонатан Девід
Ліга 1

Найкращий бомбардир Лілля останніх років Джонатан Девід залишить клуб влітку на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Футболіст відмовився від нової угоди з "догами" та вирішив шукати новий виклик в кар'єрі.

Зазначимо, що Девід виступає у складі Лілля з 2020 року. З того часу гравець став другим найкращим бомбардиром в історії команди, забивши 105 голів у всіх турнірах і має всі шанси наздогнати рекордсмена французького колективу Андре Страппе (112 м'ячів).

Цікаво, що у різний час гравцем цікавились європейські гранди та пропонували 50-60 мільйонів євро за Девіда, проте боси Лілля щоразу вважали цю суму недостатньою за свого футболіста. Тепер клуб безкоштовно втратить свій головний актив.

Раніше Лілль дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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