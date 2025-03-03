Головна зірка Лілля відмовився від нового контракту та залишить клуб влітку
Найкращий бомбардир Лілля останніх років Джонатан Девід залишить клуб влітку на правах вільного агента.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Футболіст відмовився від нової угоди з "догами" та вирішив шукати новий виклик в кар'єрі.
Зазначимо, що Девід виступає у складі Лілля з 2020 року. З того часу гравець став другим найкращим бомбардиром в історії команди, забивши 105 голів у всіх турнірах і має всі шанси наздогнати рекордсмена французького колективу Андре Страппе (112 м'ячів).
Цікаво, що у різний час гравцем цікавились європейські гранди та пропонували 50-60 мільйонів євро за Девіда, проте боси Лілля щоразу вважали цю суму недостатньою за свого футболіста. Тепер клуб безкоштовно втратить свій головний актив.
Раніше Лілль дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.