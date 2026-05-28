Італійська мафія могла викрасти легендарного форварда наприкінці 1980-х

Олег Дідух — 28 травня 2026, 16:04
Легендарний нідерландський форвард Марко Ван Бастен міг бути викрадений італійською мафією наприкінці 1980-х років, коли виступав за Мілан.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Спогадами про це поділився 72-річний колишній злочинець Джампаоло Манка.

"Про це мені розповів мій сусід по камері Ренато Валланцаска. За Марко стежили багато місяців, вивчаючи маршрути та звички гравця. План полягав у тому, щоб викрасти його та отримати солідний викуп.

Але після багатомісячної підготовки Ренато наполіг на тому, щоб це викрадення не відбулося, і все було скасовано, тому що Валланцаска був великим шанувальником Мілана і не хотів таким чином надавати послугу Інтеру", – заявив Манка.

Зазначимо, що Валланцаска сумнозвісний своїм втручанням у хід Джиро д'Італія 1999 року. Він підлаштував зняття з велогонки за два етапи до фінішу через позитивний допінг-тест легендарного Марко Пантані, який впевнено лідирував у загальному заліку. Валланцаска поставив велику суму грошей на те, що Пантані Джиро-1999 не виграє.

Ван Бастен виступав за Мілан з 1987 до 1993 року. Нещодавно він покинув роботу телекоментатора для того, щоби доглядати за важкохворою дружиною.

