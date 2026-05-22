Саррі відмовив Наполі заради іншого італійського клубу

Головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі близький до призначення на посаду наставника Аталанти.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт 67-річного Саррі буде розрахований на три роки – до літа 2029 року. Зарплата тренера становитиме 3,5 мільйона євро на рік. Переговори сторін перебувають на завершальній стадії.

На посаді головного тренера Аталанти Саррі замінить Раффаеле Палладіно, який очолив команду по ходу сезону, замінивши Івана Юрича. Співпрацю з Палладіно у Бергамо вирішили не продовжувати.

Аталанта виграла боротьбу за Саррі у Наполі, який розглядав фахівця як пріоритетний варіант на заміну Антоніо Конте. Тепер неаполітанці переключилися на кандидатуру Вінченцо Італьяно з Болоньї.