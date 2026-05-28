Син Анчелотті очолить іменитий французький клуб

Італійський фахівець Давіде Анчелотті близький до призначення на посаду головного тренера Лілля.

Про це повідомляє Санті Ауна.

За його інформацією, сторони вже узгодили умови контракту. На посаді головного тренера Лілля Анчелотті-молодший замінить Брюно Женезіо, співпраця з яким була припинена кілька днів тому.

У поточному сезонні Лілль завоював бронзові нагороди чемпіонату Франції та вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи, де програв майбутньому переможцеві турніру, Астон Віллі.

Лілль стане другим клубом у самостійній тренерській кар'єрі Анчелотті. В грудні минулого року його звільнили з Ботафого, де він пропрацював півроку. З 2012 року він був асистентом свого батька Карло Анчелотті, в ПСЖ, Реалі, Баварії, Наполі, Евертоні та збірній Бразилії.