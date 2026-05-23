Президент Наполі відхилив щедру пропозицію щодо продажу клубу

Президент і власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс відмовився продавати клуб.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У придбанні Наполі був зацікавлений американський консорціум інвесторів, одним із яких був бізнесмен італійського походження Метт Ріццетта – власник баскетбольного клубу Наполі Баскет і футбольного клубу Кампобассо. Саме він протягом кількох місяців вів прямі переговори з Де Лаурентісом.

Проте ці переговори завершилися нічим, попри те, що пропозиція американців була дуже щедрою: вони пропонували за Наполі 2 мільярди євро, при тому, що минулого року Football Benchmark оцінив клуб усього в 1,1 мільярда.

Де Лаурентіс володіє Наполі з 2004 року. Він придбав клуб після того, як "Партенопеї" були оголошені банкрутом і понижені в класі до Серії С1.

Вже за 3 роки він повернув Наполі в Серію А та зрештою привів клуб до 7 із 14 трофеїв у їхній історії, зокрема, до титулів чемпіона Італії 2023 і 2025 років.

Раніше повідомлялося про те, що влітку Антоніо Конте покине посаду головного тренера Наполі.